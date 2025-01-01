В Анапе спасены около 1,9 тыс. пострадавших от мазута птиц

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1,9 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, спасены в Анапе. Около 1,5 тыс. из них отправили в реабилитационные центры, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.



После крушения двух танкеров в районе Керченского пролива на побережье от Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае фиксируют выбросы мазута на берег и локальные загрязнения акватории. Были открыты пункты по спасению птиц, где пострадавшие от разлива нефтепродуктов пернатые получают помощь, после их передают в реабилитационные центры и зоопарки.



«По состоянию на 1 января спасли 1 861 птицу. Из них 1 470 передали в центры реабилитации», — говорится в сообщении.



