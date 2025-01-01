0
0
0
НОВОСТИ

В Анапе спасены около 1,9 тыс. пострадавших от мазута птиц

16:30 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1,9 тыс. птиц, пострадавших от разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, спасены в Анапе. Около 1,5 тыс. из них отправили в реабилитационные центры, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

После крушения двух танкеров в районе Керченского пролива на побережье от Анапы и Темрюкского района в Краснодарском крае фиксируют выбросы мазута на берег и локальные загрязнения акватории. Были открыты пункты по спасению птиц, где пострадавшие от разлива нефтепродуктов пернатые получают помощь, после их передают в реабилитационные центры и зоопарки.

«По состоянию на 1 января спасли 1 861 птицу. Из них 1 470 передали в центры реабилитации», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9240
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9629
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9051
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9339
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9244
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9252
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9211
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9282
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9170
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9115

Возврат к списку