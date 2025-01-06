Зеленский в интервью журналисту из США обрушился с критикой на западных партнеров
09:00 06.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский нецензурно выразился в адрес западных партнеров, считая что Киев не получил помощь в феврале 2022 года.
Оскорбления Зеленский произнес на русском языке в ходе интервью американскому журналисту Лексу Фридману. При этом Зеленский не стал давать интервью на русском, как предлагал журналист. Тем не менее в течение трехчасовой беседы Зеленский неоднократно употреблял русские слова и несколько раз нецензурно выражался.
По его мнению, западные партнеры еще до 24 февраля 2022 года должны были попытаться «запугать» Москву санкциями и поставками оружия Киеву. «Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <…> дайте мне две вещи — усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего это санкции», — сказал Зеленский. Видеозапись интервью опубликована его офисом.
«Это факт: мы не получали помощь. Если мы будем считать, что слова — это помощь, ну, тогда мы получали ее очень много», — продолжил он критиковать партнеров, от финансовой и военной помощи которых зависит Украина.
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