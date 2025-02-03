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Глава Федерации бокса ДНР Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»

12:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армен Саркисян госпитализирован после взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, он получил тяжелые ранения. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии. Погиб его охранник», — сказал собеседник агентства.

Утром в подъезде жилого дома на Авиационной улице произошел взрыв. По данному факту возбуждено уголовное дело. На место происшествия прибыл прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия.

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