0
0
137
НОВОСТИ

Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличится вдвое — Мишустин

16:12 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные граждане смогут находиться в России по единой электронной визе почти вдвое дольше прежнего — 30 дней вместо 16. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сказал председатель правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 10.04.2025
Украина обсуждает с США возможность продолжения военной помощи — Шмыгаль
0
35
16:32 10.04.2025
Заявлений для прессы по итогам консультаций РФ и США в Стамбуле не ожидается — источник
0
114
16:09 10.04.2025
2ГИС назвал самые популярные компании в городах России за последний год
0
164
16:00 10.04.2025
У Европы в нынешнем виде нет будущего — Додик
0
166
15:32 10.04.2025
Силы ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровым в ДНР — Кимаковский
0
238
15:20 10.04.2025
Ростех участвует в подготовке нового кадрового резерва для ОПК  
0
209
15:12 10.04.2025
Ряд стран ЕС против использования замороженных активов РФ для Киева — Песков
0
250
15:00 10.04.2025
ЕС замораживает тарифы против США на 90 дней — фон дер Ляйен
0
283
14:40 10.04.2025
СберИнвестиции: облигации с фиксированным купоном лидируют в первом квартале, покупки акций выросли в 9 раз
0
255
14:32 10.04.2025
Временных рамок по украинскому урегулированию нет — Песков
0
301

Возврат к списку