Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличится вдвое — Мишустин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные граждане смогут находиться в России по единой электронной визе почти вдвое дольше прежнего — 30 дней вместо 16. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сказал председатель правительства.