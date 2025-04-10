Срок пребывания иностранцев в РФ по электронной визе увеличится вдвое — Мишустин
16:12 10.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные граждане смогут находиться в России по единой электронной визе почти вдвое дольше прежнего — 30 дней вместо 16. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сказал председатель правительства.
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