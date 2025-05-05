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2 человека погибли, 3 ранены в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Курской области

14:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дрон ВСУ атаковал автомобиль вблизи села Щеголек Беловского района Курской области, погибли два мирных жителя, ранены трое. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus. В ней находилось пять работников агрохолдинга „Молочник“. В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. <…> Еще один мужчина и две женщины получили ранения: с ушибами и ссадинами они будут доставлены в Курскую областную больницу», — написал он.

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