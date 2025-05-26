0
0
95
НОВОСТИ

После визита Путина Курские власти создали рабочую группу по реализации его поручений

11:30 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межведомственная рабочая группа была создана в Курской области по итогам визита президента РФ Владимира Путина в регион. Она будет осуществлять исполнение поручений главы государства, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

21 мая президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область. В ходе рабочего визита глава государства провел встречи с представителями муниципальных образований региона, волонтерами, а также с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

«Для реализации поручений, данных президентом во время нахождения в Курске, безусловно, эти решения являются для нас без преувеличения судьбоносными. В регионе, в правительстве создана межведомственная рабочая группа по реализации поручений президента. В ходе визита целый ряд поручений был главой государства дан», — сказал он на заседании правительства Курской области.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:02 26.05.2025
«Африканские горизонты»: в Москве обсудили сотрудничество России и Африки
0
15
12:00 26.05.2025
У здания Национального собрания Франции началась акция протеста фермеров
0
22
11:40 26.05.2025
На этой недели Москву посетит с визитом генсек ШОС - СМИ
0
83
10:35 26.05.2025
Более 70% французов не доверяют Макрону - опрос
0
195
10:25 26.05.2025
У Украины кончисля запас ракет SAMP-T и боезапасов для Crotale - СМИ
0
219
09:35 26.05.2025
США не отвечает на просьбы Украина о поставке ЗРК Patriot - СМИ
0
289
09:25 26.05.2025
Ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский сняты - Росавиация
0
253
09:20 26.05.2025
Над регионами РФ за ночь сбито 96 украинских беспилотников - Минобороны
0
236
21:26 25.05.2025
Более 50 украинских БПЛА было уничтожено над регионами РФ за 7 часов – МО РФ
0
702
19:10 25.05.2025
С одного из телескопов LASCO ученые получили отчасти загадочный снимок
0
929

Возврат к списку