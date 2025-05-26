После визита Путина Курские власти создали рабочую группу по реализации его поручений

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межведомственная рабочая группа была создана в Курской области по итогам визита президента РФ Владимира Путина в регион. Она будет осуществлять исполнение поручений главы государства, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.



21 мая президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область. В ходе рабочего визита глава государства провел встречи с представителями муниципальных образований региона, волонтерами, а также с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.



«Для реализации поручений, данных президентом во время нахождения в Курске, безусловно, эти решения являются для нас без преувеличения судьбоносными. В регионе, в правительстве создана межведомственная рабочая группа по реализации поручений президента. В ходе визита целый ряд поручений был главой государства дан», — сказал он на заседании правительства Курской области.





