После визита Путина Курские власти создали рабочую группу по реализации его поручений
11:30 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
21 мая президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область. В ходе рабочего визита глава государства провел встречи с представителями муниципальных образований региона, волонтерами, а также с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.
«Для реализации поручений, данных президентом во время нахождения в Курске, безусловно, эти решения являются для нас без преувеличения судьбоносными. В регионе, в правительстве создана межведомственная рабочая группа по реализации поручений президента. В ходе визита целый ряд поручений был главой государства дан», — сказал он на заседании правительства Курской области.
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