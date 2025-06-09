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НАТО будет готовиться к конфликту с Россией 3-5 лет — Рютте

20:40 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО намерена готовиться к конфликту с Россией в течение 3-5 лет. Такое мнение выразил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая на конференции в Великобритании.

«Россия производит в 4 раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, хотя ее экономика в 25 меньше всех экономик НАТО. Боеприпасы — это основа любого конфликта. Если у вас нет запаса боеприпасов, не нужно и начинать», — сказал Рютте. Российская экономика «уже на 100% переведена на военный режим», утверждал он, призвав форсировать милитаризацию европейской экономики.

По версии Рютте, «в настоящий момент Россия не может атаковать НАТО, однако в течение 3-5 лет она сможет сделать это». Он призвал страны НАТО готовиться к этому, увеличив в пять раз число своих средства ПВО, нарастив производство танков, ударных систем, беспилотников и создав значительные запасы боеприпасов.

Отвечая на вопросы, откуда взялась цифра 3-5 лет, генсек сказал, что «это то, о чем говорят военные НАТО». «Например, на днях начальник Генерального штаба [ВС] Германии заявил, что Россия будет готова напасть на НАТО к 2029 году, то есть через 4 года», — сказал Рютте.

Идею о якобы намерении РФ атаковать страны НАТО в последние месяцы постоянно повторяют руководители структур альянса и ЕС. Ни генсек организации, ни глава Еврокомиссии не объясняют, зачем Москве это делать.

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