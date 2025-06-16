12 российских ученых покинули Тегеран и прибыли в Москву рейсом из Баку
22:40 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
12 российских ученых, которые вынужденно покинули Тегеран из-за обострения обстановки, прибыли в Москву рейсом из Баку. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Алена Исакова.
«Сегодня в Москву из Баку прибыли 12 участников научной делегации фонда Горчакова, принимавших участие в „Просветительской экспедиции БРИКС“, которая проходила в Тегеране с 12 по 14 июня. Возвращение экспертов осуществляется при координации фонда», — сказала Исакова.
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