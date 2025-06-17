Макрон считает, что получил от Трампа позитивные сигналы по санкциям против РФ
11:00 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа «относительно положительные» сигналы в плане ужесточения антироссийских санкций.
На полях саммита Группы семи в Канаде французский лидер заявил журналистам, что задал вопрос хозяину Белого дома, позволит ли тот продвинуться американскому законопроекту о санкциях в отношении РФ. «Он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал Макрон.
Ранее Трамп заявил, что не хочет ужесточать санкции против Москвы, надеясь на достижение договоренностей по Украине, поскольку антироссийские ограничения обходятся Западу в миллиарды долларов.
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