Макрон считает, что получил от Трампа позитивные сигналы по санкциям против РФ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что получил от своего американского коллеги Дональда Трампа «относительно положительные» сигналы в плане ужесточения антироссийских санкций.

На полях саммита Группы семи в Канаде французский лидер заявил журналистам, что задал вопрос хозяину Белого дома, позволит ли тот продвинуться американскому законопроекту о санкциях в отношении РФ. «Он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал Макрон.

Ранее Трамп заявил, что не хочет ужесточать санкции против Москвы, надеясь на достижение договоренностей по Украине, поскольку антироссийские ограничения обходятся Западу в миллиарды долларов.