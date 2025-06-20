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НОВОСТИ

Чемпионат ЦФО по стрельбе на дальние дистанции пройдет 28–29 июня в парке «Патриот»

11:07 20.06.2025

В огневом центре парка «Патриот» 28–29 июня пройдет чемпионат Центрального федерального округа по стрельбе на дальние дистанции. В соревнованиях планируют принять участие 70 лучших стрелков из разных регионов России. По данным организаторов, за два дня стрелки выполнят 20 упражнений на разных дистанциях. Соревнования будут проводиться как как в личном, так и в командном зачетах.

Спортсмены примут участие в четырех дисциплинах стрельбы на дальние дистанции: «винтовка полуавтоматическая 100 – 1 тыс. 200 м», «винтовка с ручным перезаряжанием 100 – 1 тыс. 200 м», «винтовка полуавтоматическая 100 – 1 тыс. 200 м – группа», «винтовка с ручным перезаряжанием 100 – 1 тыс. 200 м – группа».

В ходе чемпионата его участники смогут выполнить престижный норматив «Снайпинг Long Range – 1 200 м». Это особое квалификационное упражнение, которое позволяет стрелку продемонстрировать высочайший уровень мастерства, безупречную технику и точный расчет.

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