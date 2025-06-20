Чемпионат ЦФО по стрельбе на дальние дистанции пройдет 28–29 июня в парке «Патриот»
11:07 20.06.2025
В огневом центре парка «Патриот» 28–29 июня пройдет чемпионат Центрального федерального округа по стрельбе на дальние дистанции. В соревнованиях планируют принять участие 70 лучших стрелков из разных регионов России. По данным организаторов, за два дня стрелки выполнят 20 упражнений на разных дистанциях. Соревнования будут проводиться как как в личном, так и в командном зачетах.
Спортсмены примут участие в четырех дисциплинах стрельбы на дальние дистанции: «винтовка полуавтоматическая 100 – 1 тыс. 200 м», «винтовка с ручным перезаряжанием 100 – 1 тыс. 200 м», «винтовка полуавтоматическая 100 – 1 тыс. 200 м – группа», «винтовка с ручным перезаряжанием 100 – 1 тыс. 200 м – группа».
В ходе чемпионата его участники смогут выполнить престижный норматив «Снайпинг Long Range – 1 200 м». Это особое квалификационное упражнение, которое позволяет стрелку продемонстрировать высочайший уровень мастерства, безупречную технику и точный расчет.
НОВОСТИ
- 11:32 20.06.2025
- Падение правительства в Иране дестабилизирует ситуацию на всем Ближнем Востоке — Орбан
- 11:20 20.06.2025
- Силуанов заявил, что для финансовой стабильности нужно быть скромнее в желаниях
- 11:05 20.06.2025
- Страны Балтии, Скандинавии и Польша хотят закрыть въезд гражданам РФ, участвовавшим в СВО
- 11:00 20.06.2025
- Потенциал экономического роста России составляет более 3% — Новак
- 10:32 20.06.2025
- Маркетплейсам ограничат возможность влиять на цены товара без согласия продавца — Алиханов
- 10:20 20.06.2025
- Применение США ядерного оружия в Иране было бы катастрофой — Песков
- 10:05 20.06.2025
- Поставки нефти из РФ в КНР в январе — мае сократились на 12,7%, до 40,8 млн тонн
- 10:00 20.06.2025
- В Курской области с начала 2025 г. уничтожено 488 тыс. взрывоопасных предметов
- 09:32 20.06.2025
- Песков заявил, что Москва не собирается упускать преимущество перед Киевом
- 09:20 20.06.2025
- Израиль не преследует цели смены власти в Иране и свержения Хаменеи — президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать