Сбер: Большие данные есть у многих, но побеждают те, кто умеет с ними работать
14:22 20.06.2025
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Фото пресс-службы Сбера
«В современном мире планирование экономического развития невозможно без использования больших данных, – отметил Кирилл Меньшов. – Решения на государственном и региональном уровнях уже сегодня опираются на данные, хотя их полнота и доступ к информации остаются открытыми вопросами. Регулярно публикуется аналитика, сделанная на основе больших данных Сбера, которой мы охотно делимся. Это обзоры – как по экономике России в целом, так и по отдельным индустриям».
Особое значение, по словам спикера, сегодня приобретает расширение номенклатуры данных, поскольку именно они становятся фундаментом для искусственного интеллекта (AI) и цифровой экономики. Население вступает в эпоху AI, а его развитие невозможно без качественных данных.
С учетом масштаба и неоднородности российской экономики, по мнению Кирилла Меньшова, оптимальным решением становится федеративный подход к работе с большими данными. На первое место выходит необходимость широкой кооперации: важно понимать, где и какая информация сосредоточена, и взаимодействовать с ключевыми игроками – от государственных структур до финтехов и мобильных операторов. При этом главным фактором успеха становится не просто наличие данных, а умение с ними работать.
«Ситуацию с использованием больших данных можно сравнить с умением пользоваться искусственным интеллектом: есть люди, которые знают, как им пользоваться, и те, кто боится, что их заменят, – отметил Кирилл Меньшов. – Данные есть у всех, и доступ к ним тоже. Но важно желание, мотивация и навыки анализа. Не стоит ждать, пока кто-то создаст идеальную систему – важно уже сейчас использовать доступные ресурсы».
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