Приемлемые решения для Ирана и Израиля можно найти - Путин

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приемлемые решения для положительного разрешения ситуации между Ираном и Израилем существуют, их можно найти для обеих сторон конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



«Здесь точно можно найти приемлемые решения, на мой взгляд, как для одной, так и для другой страны. И страны глобального Юга, и тем более страны региона, безусловно, могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения. На мой взгляд, такое решение существует», — отметил он.







