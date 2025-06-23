Пакистанские политики призвали отозвать письмо о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд видных политиков и общественных деятелей Пакистана призвали правительство страны отозвать свою рекомендацию номинировать президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2026 году.

Как сообщает агентство Press Trust of India, пакистанские политики считают, что рекомендация Исламабада номинировать Трампа на соискание Нобелевской премии мира по меньшей мере неуместна после его приказа о бомбовых ударах по Ирану. «Заявления президента США о собственных миротворческих усилиях оказались ложью. Выдвижение Пакистаном Трампа на Нобелевскую премию мира должно быть отозвано, — цитирует агентство заявление Мауланы Фазлура Рехмана, лидера партии „Джамиат Улема-и-Ислам“. — Трамп поддержал нападения Израиля на Палестину, Сирию, Ливан и Иран. Как это может считаться его стремлением к миру?»

Бывший сенатор Машахид Хуссейн назвал решение об ударах по Ирану «самой главной ошибкой» президента США после вступления в должность. «Трампа нельзя считать миротворцем после того, как он развязал войну против Ирана. Правительство Пакистана должно отозвать свою номинацию Трампа на Нобелевскую премию мира», — написал политик в соцсети X.

С такими же призывами к правительству Пакистан обратились Али Мухаммад Хан, депутат парламента от оппозиционной партии «Движение за справедливость», глава партии «Джамаат-и-Ислами» Наимур Рехман, бывший посол Пакистана в США Малиха Лодхи, ряд известных журналистов и видных общественных деятелей.