Зарплата в 60 тысяч рублей перестала быть достойной для россиян — глава ВЦИОМ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне больше не мечтают об оплате труда в размере 60 тысяч рублей ни в Москве, ни в регионах, экономика больших зарплат, формирующаяся в России, требует более высокой оплаты труда. Об этом рассказал в интервью ТАСС генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров.

«Люди все равно хотят достойной жизни, и они найдут способы, <…> чтобы не получать 60 тысяч рублей в месяц, потому что 60 тысяч рублей — это не мечта, даже для самого бедного региона России. Уже не мечта. Мы уже другая страна», — сказал он.