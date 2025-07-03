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Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС — ЕК

16:32 03.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС считает прекращение Соединенными Штатами поставок оружия Украине «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в датском городе Орхус, куда она приехала в связи с началом председательства Дании в Совете ЕС с 1 июля.

«Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», — заявила фон дер Ляйен, призвав страны ЕС брать военные кредиты и совместно закупать вооружения под контролем Еврокомиссии.

«Если США решат прекратить поставки, это будет серьезной неудачей для Украины, для Европы, для НАТО», — заявила в свою очередь премьер Дании Метте Фредериксен, которая также призвала страны ЕС в массовом порядке наращивать финансирование производства вооружений на территории Украины, а также форсировать процесс милитаризации Евросоюза.

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