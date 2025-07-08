Силы ПВО РФ сбили за сутки 202 беспилотника ВСУ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.