Китайские геологи обнаружили в провинции Хунань крупные залежи литиевой руды
18:30 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские геологи обнаружили в провинции Хунань (центральная часть КНР) крупное месторождение литиевой руды, запасы которой оцениваются в 490 млн тонн. Об этом говорится в заявлении департамента природных ресурсов региона.
Месторождение лития гранитного типа располагается в уезде Линьу городского округа Чэньчжоу. Помимо этого, здесь обнаружены 1,31 млн тонн оксида лития, а также запасы рубидия, вольфрама и олова.
Ожидается, что месторождение лития обеспечит ресурсами город Чэньчжоу для дальнейшего развития его сектора альтернативной энергетики.
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