Китайские геологи обнаружили в провинции Хунань крупные залежи литиевой руды

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские геологи обнаружили в провинции Хунань (центральная часть КНР) крупное месторождение литиевой руды, запасы которой оцениваются в 490 млн тонн. Об этом говорится в заявлении департамента природных ресурсов региона.

Месторождение лития гранитного типа располагается в уезде Линьу городского округа Чэньчжоу. Помимо этого, здесь обнаружены 1,31 млн тонн оксида лития, а также запасы рубидия, вольфрама и олова.

Ожидается, что месторождение лития обеспечит ресурсами город Чэньчжоу для дальнейшего развития его сектора альтернативной энергетики.