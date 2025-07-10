Бразилия ответит на тарифы США на основе закона о взаимных мерах в экономике — президент

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия даст ответ действиям руководства США, которое ранее объявило о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.

«На любое повышение тарифов в одностороннем порядке будет дан ответ в соответствии с законом о взаимных мерах в экономике», — написал глава государства в соцсети X.