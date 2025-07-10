Бразилия ответит на тарифы США на основе закона о взаимных мерах в экономике — президент
10:05 10.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бразилия даст ответ действиям руководства США, которое ранее объявило о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
«На любое повышение тарифов в одностороннем порядке будет дан ответ в соответствии с законом о взаимных мерах в экономике», — написал глава государства в соцсети X.
Новости
- 11:20 10.07.2025
- Фон дер Ляйен ждет «еще несколько» голосований по вотуму недоверия — депутат ЕП
- 11:05 10.07.2025
- Украине требуется в среднем около $3 млрд внешней поддержки в месяц
- 11:00 10.07.2025
- Базу генетической информации РФ расширят в 35 раз к 2030 году
- 10:32 10.07.2025
- Более 75% россиян положительно оценивают межнациональные отношения в стране — Магомедов
- 10:20 10.07.2025
- Число 200-балльников по двум предметам на ЕГЭ в 2025 г. сократилось в 1,6 раза
- 10:00 10.07.2025
- РФ намерена срочно импортозаместить иностранное ПО в вузах
- 09:32 10.07.2025
- Россиян и китайцев проверили на допинг вдвое чаще других перед ЧМ по водным видам спорта
- 09:20 10.07.2025
- ВС РФ подошли к пригороду Северска, ВСУ в спешке укрепляют город — Марочко
- 09:05 10.07.2025
- США возобновили некоторые поставки вооружений Украине — Associated Press
- 09:00 10.07.2025
- За ночь над регионами РФ и акваторией Черного моря сбиты 14 украинских БПЛА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать