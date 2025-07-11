Силы ПВО за ночь сбили 155 украинских БПЛА над регионами России
09:00 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами России, из них 11 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи, в период с 23:00 мск 10 июля до 07:00 мск 11 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 53 БПЛА — над территорией Курской области, 19 БПЛА — над территорией Брянской области, 15 БПЛА — над территорией Смоленской области, 14 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Тульской области, по 11 БПЛА — над территориями Орловской области и Московского региона, семь БПЛА — над территорией Республики Крым, по четыре БПЛА — над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря и по два БПЛА — над территориями Ростовской и Калужской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.
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