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НОВОСТИ

Военная цензура беспрецедентна, но оправданна в условиях СВО — Песков

11:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия находится под атакой, в том числе в информационном пространстве, а потому подходы военной цензуры в условиях СВО во многом оправданны. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».

«Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны», — заметил Песков. «Война ведь идет и в информационном пространстве тоже», — указал представитель Кремля и добавил, что поэтому «сейчас этот режим оправдан».

Комментируя прекращение работы отдельных изданий, представитель Кремля призвал «не забывать, в какой ситуации» находится страна. «Было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России», — заключил он.

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