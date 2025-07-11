Военная цензура беспрецедентна, но оправданна в условиях СВО — Песков
11:20 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия находится под атакой, в том числе в информационном пространстве, а потому подходы военной цензуры в условиях СВО во многом оправданны. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».
«Сейчас время военной цензуры — беспрецедентное для нашей страны», — заметил Песков. «Война ведь идет и в информационном пространстве тоже», — указал представитель Кремля и добавил, что поэтому «сейчас этот режим оправдан».
Комментируя прекращение работы отдельных изданий, представитель Кремля призвал «не забывать, в какой ситуации» находится страна. «Было бы неправильно закрывать глаза на медиа, которые целенаправленно занимаются дискредитацией России», — заключил он.
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