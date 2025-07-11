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РФ защитит свои интересы в Арктике от поползновений других стран — Песков

13:32 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова оградить свои интересы в Арктическом регионе от энергичных поползновений со стороны других государств. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнародованную Францией «оборонную стратегию» в регионе.

«На достаточно энергичные поползновения, скажем так, со стороны ряда других стран в отношении Арктики Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там», — указал представитель Кремля.

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