РФ защитит свои интересы в Арктике от поползновений других стран — Песков
13:32 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова оградить свои интересы в Арктическом регионе от энергичных поползновений со стороны других государств. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обнародованную Францией «оборонную стратегию» в регионе.
«На достаточно энергичные поползновения, скажем так, со стороны ряда других стран в отношении Арктики Россия достаточно твердо настроена отстаивать свои интересы там», — указал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 14:32 11.07.2025
- В Кремле назвали Мерца апологетом агрессивной мобилизации Европы
- 14:12 11.07.2025
- РФ разочарована тем, что ее сигналы не находят понимания на Западе — Песков
- 14:00 11.07.2025
- Кремль не раскроет суть переданных Лавровым Рубио предложений РФ — Песков
- 13:20 11.07.2025
- Российские войска освободили Зеленую Долину в ДНР
- 13:05 11.07.2025
- Отношения между Польшей и Украиной могут строиться только на правде — Дуда
- 13:00 11.07.2025
- Китай разрушил 300 дамб на притоке реки Янцзы, чтобы спасти среду обитания редких рыб
- 12:32 11.07.2025
- Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — май снизилось до $52,6 млрд
- 12:20 11.07.2025
- Залужный предложил США передать Украине устаревшие и подлежащие списанию ракеты
- 12:05 11.07.2025
- Украина не может вступить в ЕС, потому что это будет означать для него войну с РФ — Орбан
- 12:00 11.07.2025
- Эстония проведет конференцию по восстановлению Украины в 2027 году — премьер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать