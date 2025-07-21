Турция продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа — Эрдоган

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция продолжит оказание поддержки президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Мы полны решимости, мы не оставим Ахмеда аш-Шараа в одиночестве в Сирии. Мы не хотим, чтобы Сирия распалась, мы рассматриваем восстановление Сирии как положительный фактор для нашей страны. Потому что восстановление Сирии также положительно скажется на ее отношениях с нами», — сказал Эрдоган.