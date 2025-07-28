Представительница Индии Дешмух выиграла Кубок мира по шахматам среди женщин
14:00 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представительница Индии Дивья Дешмух победила соотечественницу Хампи Конеру в финале Кубка мира по шахматам среди женщин. Турнир прошел в Батуми.
По итогам тай-брейка Дешмух одержала победу со счетом 2,5:1,5. В матче за третье место китаянка Тань Чжунъи со счетом 1,5:0,5 победила соотечественницу Лэй Тинцзе. Лучший результат из россиянок показала Екатерина Лагно, дошедшая до четвертого раунда.
По итогам соревнований трое лучших шахматисток, которыми стали Дешмух, Конеру и Тань Чжунъи, попадут на турнир претенденток, который пройдет в 2026 году. Ранее на турнир отобрались китаянка Чжу Цзиньэр и россиянка Александра Горячкина.
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