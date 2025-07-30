Число посетивших Грузию россиян во II квартале выросло на 7,7%, почти до 310 тыс.
12:20 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 310 тыс. граждан России посетили Грузию с апреля по июнь 2025 года, что на 7,7% больше аналогичного показателя предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.
По информации ведомства, всего Грузию во втором квартале 2025 года посетили 1,4 млн иностранцев (рост на 8,1%), из которых 1,3 млн составили туристы. Наибольшее число визитеров — 309,4 тыс. — прибыло из России, что соответствует 22,4% от общего числа. С апреля по июнь 2024 года в Грузии побывали 287,2 тыс. граждан РФ.
На втором месте после россиян — граждане Турции (17,6%), далее следуют граждане Армении (10,8%).
Больше всего визитов в отчетном периоде было совершено в Тбилиси — 35,8% и причерноморскую Аджарскую автономную республику — 24,3%.
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