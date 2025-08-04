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НОВОСТИ

Открыть счет для бизнеса в Сбере в рублях и иностранных валютах теперь можно бесплатно

12:15 04.08.2025

С 1 августа корпоративным клиентам Сбера стало доступно бесплатное открытие счёта в рублях и в иностранных валютах. Комиссии отменены при открытии счетов в белорусском рубле (BYN), канадском долларе (CAD), китайском юане (CNY), чешской кроне (CZK), грузинском лари (GEL), гонконгском долларе (HKD), венгерском форинте (HUF), казахском тенге (KZT), норвежской кроне (NOK), польском злотом (PLN), саудовском рияле (SAR), сингапурском долларе (SGD), турецкой лире (TRY), индийской рупии (INR).

Ранее стоимость услуги составляла 2500 руб. за открытие счета в рублях и 2600 руб. ― за открытие счета в иностранной валюте.

Новшество не касается открытия счетов в долларах США, фунтах стерлингов, евро, швейцарских франках, японских йенах, шведских кронах, датских кронах, а также некоторых видов специальных счетов. Открытие таких счетов по прежнему осталось платным.

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