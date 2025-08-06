Суверенный фонд Норвегии проверит свои вложения в израильские компании после критики — WSJ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный пенсионный фонд Норвегии, также известный как Нефтяной фонд, проведет проверку всех своих вложений в израильские компании после волны критики, связанной с инвестициями в обслуживающую Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) компанию. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Министерство финансов Норвегии.

«В свете ухудшающейся ситуации на Западном берегу [реки Иордан] и в секторе Газа, а также того факта, что возникли вопросы относительно отдельных инвестиций фонда, министерство финансов намерено произвести новую проверку инвестиций в израильские компании», — говорится в заявлении ведомства, текст которого приводит WSJ.

Как указывает издание, возглавляемое Йенсом Столтенбергом ведомство направило письмо в ЦБ Норвегии и в совет по этике суверенного фонда. В течение 15 дней должна быть проведена ревизия инвестиций и представлены предложения по мерам, которые будут сочтены необходимыми. Центральный банк управляет фондом, но решения об исключении компаний из инвестиционного портфеля принимаются на основе рекомендаций этического совета, членов которого назначает Минфин.

Ранее норвежская газета Aftenposten со ссылкой на документы суверенного фонда сообщала, что учреждение инвестировало не менее $3,5 млн в израильскую компанию Bet Shemesh Engines, которая в том числе занимается обслуживанием двигателей для военной авиации ЦАХАЛ. После начала боевых действий в секторе Газа осенью 2023 года доходы компании увеличились на 23%, а стоимость ее акций на бирже в Тель-Авиве выросла на 171%. На своем официальном сайте Bet Shemesh Engines указывает, что сотрудничает с ЦАХАЛ.