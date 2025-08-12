Астрономы советуют ждать полуночи для наблюдения звездопада в ночь на среду

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лучшим временем наблюдения максимума активности метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа станет период с полуночи до рассвета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеоры Персеиды наблюдаются в небе при сгорании в атмосфере Земли пылевых частиц, оставленных кометой 109/Свифта-Туттля. Наша планета проходит через это облако космической пыли и льда каждый август. Белые яркие «падающие звезды» летят с большой скоростью, некоторые из них называют болидами, так как их свечение наблюдается несколько секунд.

«Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид — с полуночи до рассвета. В ночь максимума метеорного потока после заката солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и рассвету поднимается высоко в область зенита», — сообщили ТАСС астрономы.

Область вылета метеоров (радиант) расположена в созвездии Персея, недалеко от его границ с Жирафом и Кассиопеей. Метеорная активность потока нарастает постепенно, поэтому повышенное количество метеоров можно наблюдать за неделю до и после даты максимума.

«В ночь пика звездопад Персеиды будут сопровождать две яркие пары: высоко над южным горизонтом — Луна и Сатурн, и низко у восточного горизонта — Венера и Юпитер, которые во время максимума звездопада порадуют наблюдателей красивыми дуэтами, сияя вблизи друг друга», — уточнили в планетарии.