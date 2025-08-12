Астрономы советуют ждать полуночи для наблюдения звездопада в ночь на среду
11:20 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лучшим временем наблюдения максимума активности метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа станет период с полуночи до рассвета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Метеоры Персеиды наблюдаются в небе при сгорании в атмосфере Земли пылевых частиц, оставленных кометой 109/Свифта-Туттля. Наша планета проходит через это облако космической пыли и льда каждый август. Белые яркие «падающие звезды» летят с большой скоростью, некоторые из них называют болидами, так как их свечение наблюдается несколько секунд.
«Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид — с полуночи до рассвета. В ночь максимума метеорного потока после заката солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и рассвету поднимается высоко в область зенита», — сообщили ТАСС астрономы.
Область вылета метеоров (радиант) расположена в созвездии Персея, недалеко от его границ с Жирафом и Кассиопеей. Метеорная активность потока нарастает постепенно, поэтому повышенное количество метеоров можно наблюдать за неделю до и после даты максимума.
«В ночь пика звездопад Персеиды будут сопровождать две яркие пары: высоко над южным горизонтом — Луна и Сатурн, и низко у восточного горизонта — Венера и Юпитер, которые во время максимума звездопада порадуют наблюдателей красивыми дуэтами, сияя вблизи друг друга», — уточнили в планетарии.
НОВОСТИ
- 11:32 12.08.2025
- Урожай пшеницы в России в 2025 году ожидается на уровне 87 млн тонн — ИКАР
- 11:22 12.08.2025
- Российские ученые предложили способ уменьшить нагрузку на вычислительные ресурсы при обучении нейросетей
- 11:08 12.08.2025
- Собянин: Мероприятия проекта «Город героев» объединили более 10 тысяч москвичей
- 11:05 12.08.2025
- 31% родителей в РФ считают, что ребенок не должен учиться летом — опрос
- 11:00 12.08.2025
- Белоруссия пригласила на учения «Запад-2025» иностранных наблюдателей
- 10:58 12.08.2025
- Демодень Sber500 впервые пройдёт в рамках Moscow Startup Summit
- 10:32 12.08.2025
- Почти половина россиян считают, что без своей квартиры семью заводить не стоит — опрос
- 10:20 12.08.2025
- Оборонные заводы в Европе расширяются в три раза быстрее обычного — FT
- 10:05 12.08.2025
- Штраф о неисполнении обязанностей иноагента начали принудительно взыскивать с Монеточки*
- 10:00 12.08.2025
- Зеленский — инструмент в руках США, решать по Украине будут Путин и Трамп — Риттер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать