На Госуслугах появилась возможность заключить договор аренды - Минцифры РФ

15:00 Источник: Интерфакс

Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) получили возможность оформления договора аренды недвижимости онлайн, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры России.

"Снять или сдать квартиру становится всё проще и безопаснее. Теперь подписать договор найма можно с помощью Госуслуг", - говорится в сообщении.