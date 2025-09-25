0
В Польше собираются разрешить сбивать объекты в небе за пределами страны — СМИ

16:00 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши планируют законодательно разрешить сбивать беспилотники и ракеты в воздушном пространстве третьих стран, например Белоруссии и Украины. Об этом сообщила газета Gazeta Wyborcza.

Как утверждает издание, польские военные утратили возможность сбивать объекты в небе над соседними странами после внесения в феврале 2022 года изменений в закон об использовании польских вооруженных сил за рубежом, которые инициировало правительство, сформированное партией «Право и справедливость». Согласно документу, использование польских ВС за рубежом «может произойти на основании решения компетентного органа международной организации, членом которой является Республика Польша» (например, НАТО), органа Европейского союза, а также по приглашению или с согласия принимающего государства.

В связи с этим в июне 2024 года польское Минобороны подготовило новый проект закона, согласно которому власти республики получат право использовать вооруженные силы за рубежом «на основании неотъемлемого права на самооборону, о котором говорится в статье 51 Устава ООН». Отмечается, что проект может быть принят ускоренным путем без дополнительного согласования.

