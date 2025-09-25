Навроцкий считает, что американское ядерное оружие в Польше может принести безопасность стране
22:45 25.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что, как и его предшественник Анджей Дуда, будет добиваться размещения на польской территории американского ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing.
«Обладание ядерным оружием и присоединение к программе Nuclear Sharing было бы хорошим решением для безопасности поляков. Я чувствую себя обязанным делать все, что принесет безопасность Польше», — ответил Навроцкий на соответствующий вопрос журналиста в ходе интервью газете Fakt. «Потенциальное ядерное оружие для польского государства не означало бы эскалацию потенциального конфликта или агрессии, а означало бы то, что поляки чувствовали бы себя безопаснее», — добавил польский лидер.
