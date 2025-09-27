За ночь сбиты 55 украинских БПЛА над регионами России

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны за ночь 55 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Ростовской области, 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 6 БПЛА — над территорией Астраханской области, 6 БПЛА — над территорией Воронежской области, 5 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА — над территорией Курской области и 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказали там.