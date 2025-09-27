0
0
36
НОВОСТИ

МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России

08:40 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее, которая проходит в Сеуле. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:50 27.09.2025
Военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села
0
21
08:30 27.09.2025
За ночь сбиты 55 украинских БПЛА над регионами России
0
73
22:40 26.09.2025
Зеленский поручил военным реагировать на якобы венгерские беспилотники в небе над Украиной
0
653
22:00 26.09.2025
Глава МИД Венгрии считает, что Зеленский сошел с ума
0
790
21:20 26.09.2025
ВККС прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Момотова
0
709
20:40 26.09.2025
Дальше уже российскую армию трудно будет остановить — Лукашенко
0
929
20:00 26.09.2025
Трамп заявил, что сделка по Газе, «вероятно, достигнута»
0
772
19:20 26.09.2025
Литву охватила цепная реакция отказов деятелей культуры сотрудничать с президентом страны
0
871
18:40 26.09.2025
Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $70 за баррель
0
706
18:00 26.09.2025
Зеленский просил Трампа на встрече передать Киеву ракеты «Томагавк»
0
758

Возврат к списку