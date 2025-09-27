МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России
08:40 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.
Соответствующее решение было принято по итогам голосования на генеральной ассамблее, которая проходит в Сеуле. Голосование по этому вопросу изначально было назначено на 26 сентября, однако его перенесли на день по техническим причинам.
