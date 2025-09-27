12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные лидеры, подобные экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, хотели бы, чтобы России не было. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что при обсуждении распада СССР президент РФ Владимир Путин назвал его величайшей катастрофой ХХ века. Меркель, в свою очередь, отметила, что это событие стало счастьем всей ее жизни.

«В оценке ситуации звучит ее негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было. При этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 году восстановил единство Германии. Не взяв ничего взамен», — написал Володин в своем канале в Max.

Председатель Госдумы указал, что Россия на протяжении многих лет поставляла ФРГ дешевые энергоресурсы, «которые стали основой развития ее экономики». Кроме того, РФ ушла из Европы, не оставив там ни одной военной базы, в отличие от США. «Как показала история, это не только не оценили, но и желают нам худшего», — констатировал Володин.

По словам политика, из этого следует вывод, что Россия должна принимать все решения исключительно в своих интересах и интересах российских граждан. «Именно так поступает сегодня наш президент. Уверен, если бы Путин был во главе государства в те годы, то Меркель не дождалась бы „счастья всей ее жизни“. По-видимому, она тоже это понимает», — резюмировал спикер палаты парламента.