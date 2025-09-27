США требовали передать им весь обогащенный уран в обмен на отсрочку санкций — Пезешкиан
16:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США готовы были дать Ирану отсрочку в три месяца перед восстановлением санкций СБ ООН, но взамен требовали передать им весь обогащенный уран. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
«Требование американцев неприемлемо. Они хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен дадут три месяца, что абсолютно неприемлемо», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.
