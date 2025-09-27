На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поток иностранцев на Украину для замены уехавшей молодежи уже идет, в основном это разнорабочие из Индии и Бангладеш. Об этом сообщил соучредитель клуба специалистов по кадрам HRD-club Дмитрий Дегтяр.

«Нас ожидает этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики. Нужны изменения в процедуре трудоустройства иностранцев, упрощение», — приводит его слова украинская служба Би-би-си.

Как сообщили службе опрошенные ею молодые люди, 70% их знакомых уже уехали или собираются. «На работе я самый молодой, в среднем у нас люди работают от 26 до 35 лет. Если же взять знакомых, то 70% либо уже уехали, либо собираются это сделать», — сообщил 21-летний охранник Антон.