Сегодня в Молдавии проходят парламентские выборы
09:00 28.09.2025 Источник: Интерфакс
В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы, в 7:00 открылись все 2 тыс. 274 участка, они будут работать до 21:00.
В ходе голосования избирателям предстоит выбрать 101 депутата. Выборы проходят по пропорциональной системе (по партийным спискам). Срок действия мандата депутатов - четыре года.
В бюллетени для голосования включены 23 конкурента, но избиратели могут голосовать за 21 конкурента, так как Блок объединения нации (BUN) снялся с выборов в пользу партии "Действие и солидарность" (PAS), а партия Moldova mare была исключена за допущенные нарушения, непрозрачное финансирование и финансирование из-за рубежа.
Согласно всем социологическим опросам, основная борьба на выборах развернется между правящей партией "Действие и солидарность" (PAS) и "Патриотическим блоком социалистов, коммунистов, Будущее Молдовы и Сердце Молдовы". Партию PAS поддерживает президент Майя Санду, а патриотический блок возглавляют бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин.
НОВОСТИ
- 21:00 27.09.2025
- В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы
- 20:30 27.09.2025
- Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ
- 20:00 27.09.2025
- Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский
- 19:30 27.09.2025
- Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто
- 19:00 27.09.2025
- Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке голосующих в стране
- 18:30 27.09.2025
- В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW
- 18:00 27.09.2025
- На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш
- 17:00 27.09.2025
- За сутки у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории
- 16:00 27.09.2025
- США требовали передать им весь обогащенный уран в обмен на отсрочку санкций — Пезешкиан
- 15:00 27.09.2025
- Минэнерго ставит задачу в 2026 г. удержать рост цен на бензин в РФ близким к инфляции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать