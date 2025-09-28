0
0
151
НОВОСТИ

Рейтинг британского премьера Кира Стармера установил антирекорд

11:00 28.09.2025

Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера опустился до рекордно низкого уровня за все время проведения опросов общественного мнения. Об этом свидетельствует социологическое исследование компании Ipsos, результаты которого приводит телеканал Sky News.

Лишь 13% среди 1 тыс. человек, опрошенных в сентябре, сообщили, что довольны работой главы нынешнего правительства Лейбористской партии. 79% сообщили, что результаты Стармера их не устраивают. Таким образом отрицательный рейтинг нынешнего премьер-министра достиг значения минус 66 пунктов. Это больше, чем у любого другого главы британского правительства в истории опросов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 28.09.2025
Приглашение Путина Трампу встретиться в Москве находится «не под сукном» - Песков
0
76
10:45 28.09.2025
По итогам первого этапа голосования Россия не прошла в Совет Международной организации гражданской авиации
0
196
09:00 28.09.2025
Сегодня в Молдавии проходят парламентские выборы
0
201
21:00 27.09.2025
В Карибском море нависла угроза войны из-за развертывания сил США — глава МИД Кубы
0
935
20:30 27.09.2025
Армия Израиля контролирует уже более половины города Газа — СМИ
0
894
20:00 27.09.2025
Украина получит от Израиля две системы Patriot осенью — Зеленский
0
881
19:30 27.09.2025
Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто
0
891
19:00 27.09.2025
Экс-президент Молдавии Додон не нашел себя в списке голосующих в стране
0
906
18:30 27.09.2025
В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW
0
865
18:00 27.09.2025
На Украине из-за оттока молодежи стали нанимать работников из Индии и Бангладеш
0
770

Возврат к списку