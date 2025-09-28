Рейтинг британского премьера Кира Стармера установил антирекорд
11:00 28.09.2025
Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера опустился до рекордно низкого уровня за все время проведения опросов общественного мнения. Об этом свидетельствует социологическое исследование компании Ipsos, результаты которого приводит телеканал Sky News.
Лишь 13% среди 1 тыс. человек, опрошенных в сентябре, сообщили, что довольны работой главы нынешнего правительства Лейбористской партии. 79% сообщили, что результаты Стармера их не устраивают. Таким образом отрицательный рейтинг нынешнего премьер-министра достиг значения минус 66 пунктов. Это больше, чем у любого другого главы британского правительства в истории опросов.
