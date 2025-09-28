Военные Дании сообщили о появлении БПЛА у военных объектов
13:35 28.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько БПЛА было замечено в ночь на воскресенье в нескольких местах дислокации Вооруженных сил Дании. Об этом сообщает пресс-служба ВС страны.
«ВС могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких военных объектах. Был задействован ряд ресурсов. На данный момент у ВС нет дальнейших комментариев», — отмечено в сообщении.
