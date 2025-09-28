Трамп примет участие во встрече главы Пентагона с сотнями американских генералов и адмиралов

19:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече военного министра страны Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов в штате Вирджиния 30 сентября. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«Мы получили от Белого дома подтверждение того, что президент США будет присутствовать на выступлении во вторник», — говорится в касающемся планируемой встречи документе, с которым ознакомились журналисты издания. Участие Трампа потребует принятия дополнительных мер безопасности, отмечается в материале.