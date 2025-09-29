Во время теракта в «Крокусе» боевики общались между собой и по телефону на арабском языке

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потерпевшие по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» заявили на допросе и в ходе судебного следствия, что террористы во время нападения общались на арабском языке между собой, а также в разговоре по мобильному телефону с неизвестной женщиной. Как рассказал ТАСС участник процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, также об этом следует из оглашенных в суде показаний свидетелей.

«Со слов одной из потерпевших, чьи показания огласили в суде, следует, что когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре „Крокуса“, они перебрасывались между собой парой фраз на арабском языке. После этого свидетель трагедии также услышала, определив по интонации, голос женщины, которая говорила с двумя террористами на арабском языке. Потерпевшая предположила, что боевики разговаривали с этой женщиной по телефону, так как она не видела и не слышала, чтобы кто-то еще находился в тот момент рядом с ней», — рассказал собеседник агентства.