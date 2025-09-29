В Севастополе арестована женщина-повар за сотрудничество с военной разведкой Украины

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину-повара, передававшую военной разведке Украины данные о дислокации кораблей Черноморского флота и собиравшуюся отравить военнослужащих СВО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе задержана гражданка России 1980 г. р., осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, она через мессенджер WhatsApp в сентябре 2023 года установила контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и собирала сведения разведывательного характера о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Севастополя. «В частности, она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак. Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО», — отметили в ЦОС.