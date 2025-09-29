Объем расходов бюджета РФ на оборону в 2026 г. сохранится на уровне с 2025 г. — Силуанов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общий объем расходов федерального бюджета России на оборону в 2026 году сохранится на уровне текущего года и будет учитывать новые вызовы безопасности страны. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС.

«Базово расходы на цели обороны и безопасности были заложены в рамках предыдущего трехлетнего бюджета. При этом новая трехлетка, конечно, учитывает появляющиеся дополнительные задачи и вызовы. Общий объем расходов в 2026 году сохраняется на сопоставимом с 2025 годом уровне. При этом он выше уровня 2024 года», — сказал он.