0
0
81
НОВОСТИ

Восстановление территорий является главной задачей РФ — Медведев

12:05 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие территорий, в том числе восстановление возвращенных в состав России, является главной задачей для страны. Об этом написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое», — отметил он, рассуждая о том, почему война с Европой противоречит интересам РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 29.09.2025
ЕС принял решение частично восстановить санкции против Ирана — заявление
0
67
12:20 29.09.2025
Студенты техникума обезвредили напавшего в Архангельске и передали полицейским
0
88
12:18 29.09.2025
Музыканты из Москвы отправили 182 тонны гуманитарной помощи в зону СВО
0
91
12:02 29.09.2025
Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
0
116
12:00 29.09.2025
Объем расходов бюджета РФ на оборону в 2026 г. сохранится на уровне с 2025 г. — Силуанов
0
114
11:32 29.09.2025
Россия имеет 31 млрд т запасов нефти, из них рентабельна лишь половина — Цивилев
0
172
11:20 29.09.2025
Основным драйвером роста экономики РФ остается внутренний спрос — Силуанов
0
190
11:05 29.09.2025
В Архангельске бывший студент колледжа напал с ножом на его сотрудников, двое пострадали
0
202
11:00 29.09.2025
В Севастополе арестована женщина-повар за сотрудничество с военной разведкой Украины
0
203
10:32 29.09.2025
Партия Санду может сохранить контроль над парламентом после распределения мандатов
0
297

Возврат к списку