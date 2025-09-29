Восстановление территорий является главной задачей РФ — Медведев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие территорий, в том числе восстановление возвращенных в состав России, является главной задачей для страны. Об этом написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Главная задача народа России состоит в развитии своих территорий, включая восстановление наших вернувшихся земель. Это дело непростое и недешевое», — отметил он, рассуждая о том, почему война с Европой противоречит интересам РФ.