Студенты техникума обезвредили напавшего в Архангельске и передали полицейским

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты обезвредили напавшего с ножом на сотрудников техникума в Архангельске и передали его полицейским. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по региону.

«Сейчас следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. <…> Он был обезврежен находящимися в учебном заведении студентами и передан прибывшему наряду патрульно-постовой службы полиции», — сказал собеседник агентства.