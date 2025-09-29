ЕС принял решение частично восстановить санкции против Ирана — заявление
12:32 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС принял решение вслед за странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) частично восстановить санкции в отношении Ирана. Об этом говорится в его заявлении.
«Сегодня Совет принял решение восстановить ряд ограничительных мер в отношении деятельности Ирана по распространению ядерного оружия, действие которых было приостановлено после вступления в силу Соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году», — указано в документе. Отмечается, что решение было принято в связи с возобновлением действия санкций Совета Безопасности ООН против Ирана и задействования «евротройкой» механизма snapback.
