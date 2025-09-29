0
Музыканты из Москвы отправили 182 тонны гуманитарной помощи в зону СВО

12:18 29.09.2025

Музыканты, зрители и друзья симфонического оркестра «Русская филармония» с момента начала специальной военной операции смогли собрать и передать военнослужащим 182 т гуманитарной помощи. Как отмечает глава оркестра Гаянэ Шиладжян, например, проводят сборы на сумки первой помощи, в которых самое важное – жгуты-турникеты.

«Однажды мы написали в социальных сетях, что в скором времени едем в госпиталь и готовы принять любую помощь, - рассказала Шиладжян. - Тогда одна из пожилых зрительниц принесла десять жгутов-турникетов, и на каждом из них вручную была вышита надпись «Живи, сынок».

Представители оркестра собирают и передают в зону СВО воду, медикаменты, одежду, инструменты, консервы, радиосистемы, противодроновые детекторы, спутниковые интернет-тарелки, радиомосты и ноутбуки. В посылке как-то была робособака, способная передвигаться по заминированным полям и переносить аптечку.

Волонтеры несколько раз в год закупают нужные бойцам вещи, а потом занимаются упаковкой посылок. Укладываются и индивидуальные наборы, в которых есть белье, средства личной гигиены, жгуты-турникеты, сладости и одежда.

А накануне Нового года оркестр обычно отправляет сладкие подарки детям, в частности, в декабре 2024 года удалось закупить и передать 6 тыс. детских наборов в города Дмитриев, Луганск и Донецк.

Кроме того, представители оркестра выступают в военных госпиталях Москвы, Наро-Фоминска, Красногорска, Химок, Дмитрова и Балашихи. Была создана особая музыкальная программа, в которой в основном собраны советские песни. На концертах в военных госпиталях артисты всегда раздают раненым военнослужащим подарки. За три года оркестр устроил более 50 благотворительных концертов, а также выделил более 3 000 бесплатных билетов для военнослужащих и их семей на свои программы в парке «Зарядье», Московском международном доме музыки, Государственном Кремлевском дворце.

