Музыканты из Москвы отправили 182 тонны гуманитарной помощи в зону СВО
12:18 29.09.2025
Музыканты, зрители и друзья симфонического оркестра «Русская филармония» с момента начала специальной военной операции смогли собрать и передать военнослужащим 182 т гуманитарной помощи. Как отмечает глава оркестра Гаянэ Шиладжян, например, проводят сборы на сумки первой помощи, в которых самое важное – жгуты-турникеты.
«Однажды мы написали в социальных сетях, что в скором времени едем в госпиталь и готовы принять любую помощь, - рассказала Шиладжян. - Тогда одна из пожилых зрительниц принесла десять жгутов-турникетов, и на каждом из них вручную была вышита надпись «Живи, сынок».
Представители оркестра собирают и передают в зону СВО воду, медикаменты, одежду, инструменты, консервы, радиосистемы, противодроновые детекторы, спутниковые интернет-тарелки, радиомосты и ноутбуки. В посылке как-то была робособака, способная передвигаться по заминированным полям и переносить аптечку.
Волонтеры несколько раз в год закупают нужные бойцам вещи, а потом занимаются упаковкой посылок. Укладываются и индивидуальные наборы, в которых есть белье, средства личной гигиены, жгуты-турникеты, сладости и одежда.
А накануне Нового года оркестр обычно отправляет сладкие подарки детям, в частности, в декабре 2024 года удалось закупить и передать 6 тыс. детских наборов в города Дмитриев, Луганск и Донецк.
Кроме того, представители оркестра выступают в военных госпиталях Москвы, Наро-Фоминска, Красногорска, Химок, Дмитрова и Балашихи. Была создана особая музыкальная программа, в которой в основном собраны советские песни. На концертах в военных госпиталях артисты всегда раздают раненым военнослужащим подарки. За три года оркестр устроил более 50 благотворительных концертов, а также выделил более 3 000 бесплатных билетов для военнослужащих и их семей на свои программы в парке «Зарядье», Московском международном доме музыки, Государственном Кремлевском дворце.
НОВОСТИ
- 12:32 29.09.2025
- ЕС принял решение частично восстановить санкции против Ирана — заявление
- 12:20 29.09.2025
- Студенты техникума обезвредили напавшего в Архангельске и передали полицейским
- 12:05 29.09.2025
- Восстановление территорий является главной задачей РФ — Медведев
- 12:02 29.09.2025
- Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
- 12:00 29.09.2025
- Объем расходов бюджета РФ на оборону в 2026 г. сохранится на уровне с 2025 г. — Силуанов
- 11:32 29.09.2025
- Россия имеет 31 млрд т запасов нефти, из них рентабельна лишь половина — Цивилев
- 11:20 29.09.2025
- Основным драйвером роста экономики РФ остается внутренний спрос — Силуанов
- 11:05 29.09.2025
- В Архангельске бывший студент колледжа напал с ножом на его сотрудников, двое пострадали
- 11:00 29.09.2025
- В Севастополе арестована женщина-повар за сотрудничество с военной разведкой Украины
- 10:32 29.09.2025
- Партия Санду может сохранить контроль над парламентом после распределения мандатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать