Четыре страны Европы инвестируют в Индию $100 млрд за 15 лет
13:05 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первое в истории соглашение Индии и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) вступает в силу 1 октября. Оно предусматривает инвестиции в экономику республики на сумму $100 млрд в течение 15 лет для стимулирования промышленного роста и создания 1 млн рабочих мест.
Как сообщила газета Business Standard, соглашение впервые прямо увязывает доступ стран — членов ЕАСТ на индийский рынок с выполнением ею инвестиционных обязательств. Индия согласилась обнулить пошлины на импорт 80-85% товаров из стран ассоциации. Предприятия республики вправе экспортировать беспошлинно 99% своих товаров на рынки членов ЕАСТ. Исключение сделано для европейской сельскохозяйственной продукции, которая подлежит обложению пошлинами в целях защиты интересов индийских фермеров.
В состав ЕАСТ входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Индия и ассоциация подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве 10 марта 2024 года, но его выполнение было отложено ввиду процедурных согласований. В 2024-2025 финансовом году (истек в марте этого года) экспорт Индии в ЕАСТ (в основном в Швейцарию) составил $1,97 млрд, импорт — $22,44 млрд.
НОВОСТИ
- 14:12 29.09.2025
- Шор заявил, что в Молдавии находятся несколько тысяч солдат НАТО
- 14:00 29.09.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР — МО РФ
- 13:32 29.09.2025
- Руденя назначен полпредом Путина в СЗФО
- 13:20 29.09.2025
- Войны РФ с Европой быть не должно, но «нужно быть начеку» — Медведев
- 13:00 29.09.2025
- На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 трлн рублей — Минтруд
- 12:32 29.09.2025
- ЕС принял решение частично восстановить санкции против Ирана — заявление
- 12:20 29.09.2025
- Студенты техникума обезвредили напавшего в Архангельске и передали полицейским
- 12:18 29.09.2025
- Музыканты из Москвы отправили 182 тонны гуманитарной помощи в зону СВО
- 12:05 29.09.2025
- Восстановление территорий является главной задачей РФ — Медведев
- 12:02 29.09.2025
- Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать