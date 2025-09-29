Четыре страны Европы инвестируют в Индию $100 млрд за 15 лет

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое в истории соглашение Индии и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) вступает в силу 1 октября. Оно предусматривает инвестиции в экономику республики на сумму $100 млрд в течение 15 лет для стимулирования промышленного роста и создания 1 млн рабочих мест.

Как сообщила газета Business Standard, соглашение впервые прямо увязывает доступ стран — членов ЕАСТ на индийский рынок с выполнением ею инвестиционных обязательств. Индия согласилась обнулить пошлины на импорт 80-85% товаров из стран ассоциации. Предприятия республики вправе экспортировать беспошлинно 99% своих товаров на рынки членов ЕАСТ. Исключение сделано для европейской сельскохозяйственной продукции, которая подлежит обложению пошлинами в целях защиты интересов индийских фермеров.

В состав ЕАСТ входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Индия и ассоциация подписали соглашение о торгово-экономическом партнерстве 10 марта 2024 года, но его выполнение было отложено ввиду процедурных согласований. В 2024-2025 финансовом году (истек в марте этого года) экспорт Индии в ЕАСТ (в основном в Швейцарию) составил $1,97 млрд, импорт — $22,44 млрд.