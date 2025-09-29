ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР — МО РФ

Обсудить на форуме

Версия для печати

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.