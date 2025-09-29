0
0
47
НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР — МО РФ

14:00 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 29.09.2025
Шор заявил, что в Молдавии находятся несколько тысяч солдат НАТО
0
25
13:32 29.09.2025
Руденя назначен полпредом Путина в СЗФО
0
137
13:20 29.09.2025
Войны РФ с Европой быть не должно, но «нужно быть начеку» — Медведев
0
154
13:05 29.09.2025
Четыре страны Европы инвестируют в Индию $100 млрд за 15 лет
0
171
13:00 29.09.2025
На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 трлн рублей — Минтруд
0
179
12:32 29.09.2025
ЕС принял решение частично восстановить санкции против Ирана — заявление
0
220
12:20 29.09.2025
Студенты техникума обезвредили напавшего в Архангельске и передали полицейским
0
222
12:18 29.09.2025
Музыканты из Москвы отправили 182 тонны гуманитарной помощи в зону СВО
0
214
12:05 29.09.2025
Восстановление территорий является главной задачей РФ — Медведев
0
261
12:02 29.09.2025
Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
0
227

Возврат к списку