ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР — МО РФ
14:00 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
