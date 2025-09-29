Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 г. составит 3,786 трлн руб.

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году запланирован в объеме 3,786 трлн руб., следует из проекта бюджета.

В 2027 году дефицит бюджета ожидается на уровне 3,186 трлн руб., в 2028 году — 3,514 трлн руб.