Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 570 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 570 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 170 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 290, «Центр» — до 525, на направлении «Восток» — свыше 295 и «Днепр» — до 70 военнослужащих.