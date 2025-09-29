Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 570 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
15:00 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 570 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 170 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — до 290, «Центр» — до 525, на направлении «Восток» — свыше 295 и «Днепр» — до 70 военнослужащих.
